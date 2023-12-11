الأمن يحذر المواطنين الليلة وصباح الثلاثاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت مديرية الأمن العام سائقي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات نتيجة تدني مدى الرؤية الليلة وصباح الغد بسبب الضباب في بعض المناطق، لاسيما مناطق البادية والمناطق الجبلية.



كما دعت المديرية إلى ترك مسافة أمان بين المركبات واستخدام الإضاءة الخافتة أثناء المسير بحالات الضباب، والابتعاد عن السرعات العالية.



وشددت المديرية على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.

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