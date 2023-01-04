الأمن يحذر المواطنين خلال الساعات القادمة من غزارة الأمطار

الوكيل الاخباري - أكدت مديرية الأمن العام، الأربعاء، على ضرورة مواصلة أخذ الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة في ظل توقعات استمرار حالة عدم الاستقرار وغزارة الأمطار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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وحذرت المديرية في بيان صحفي، من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار لافتة الى ضرورة التأني أثناء القيادة.



كما حذرت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وعدم المجازفة بقطعها.

وأكدت المديرية على الاستخدام الآمن للمدافئ، وتهوية المنازل، ودعت للاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الضرورة.

