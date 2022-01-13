الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

المحروق عضواً في مجلس إدارة توفير البريد

اقتصاديون: ما زلنا نتعامل مع موازنة ما قبل 90 عاما

الرقاد عضواً في مجلس إدارة الإذاعة والتفزيون

خميس الغضب يشلّ المناطق اللبنانية بعد إغلاق الطرق بالشاحنات

الأردن يوافق على وثيقة لاستيراد علاج فايزر يكفي لـ 8 آلاف مريض

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الخميس

الاشغال تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من الجمعة

مدير المؤسسة التعاونية الأردنية يطلع على قصص نجاح في المفرق

4187 إصابة جديدة بكورونا في قطر

إربد: ورشة حول التطبيق العملي لحملات كسب التأييد

الخميس، 13-01-2022 06:21 م

الأمن يحذر اولياء الامور من المسابقات والألعاب الإلكترونية

220211016272583668856


الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات إربد النموذجي، التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الخميس، ورشة عمل حول التوعية الأمنية، بحضور 20 مشاركة من أعضاء المركز.

وتحدث الملازم، لؤي أبو العسل، من الشرطة المجتمعية في الأمن العام حول التوعية الأمنية ورقم الطوارئ 911 وطرق التواصل معه والخدمات التي يقدمها للمواطنين في أي وقت كان وبأقصى سرعة ممكنة.

اضافة اعلان

 

كما تحدث أيضا عن مفهوم الجرائم الالكترونية والبرامج التي تحدث من خلالها، وخطورتها، الوقاية منها سواء كانت قضايا التهديد أو قضايا الابتزاز، وعن أهمية التحلي بالأخلاق الحميدة والاستخدام الصحيح للأجهزة الذكية بمختلف أنواعها.

وفي نهاية الورشة، حذر أبو العسل من الروابط والمسابقات والألعاب الإلكترونية، منوها إلى أنه لا يوجد خصوصية على شبكة الإنترنت، كما دار حوار مفصل بين المشاركين والمحاضر حول أبرز موضوعات الورشة . 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12022921313615243850

المحروق عضواً في مجلس إدارة توفير البريد

120221164852113114941

الرقاد عضواً في مجلس إدارة الإذاعة والتفزيون

120221164852113114941

الأردن يوافق على وثيقة لاستيراد علاج فايزر يكفي لـ 8 آلاف مريض

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الخميس

1202210201930386054547

الاشغال تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من الجمعة

11202117215552142859139

مدير المؤسسة التعاونية الأردنية يطلع على قصص نجاح في المفرق

أخبار متعلقة
12022818550973765064

إربد: ورشة للتوعية بأهمية تلقي مطعوم كورونا

0L5A1604 - Copy

البلبيسي: 4 محافظات سجلت إصابات أوميكرون المثبتة

1220211919476449500978

جلسات تدريبية على حملات كسب التأييد في إربد

122021259108197156466

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بلواء الكورة غداً

122021921489388239078

ورشة عن الثقافة المالية للشباب في إربد

1220211416205402609205

إربد: إعتباراً من ١/١/٢٠٢٢ منع البيع والتداول في السوق المركزي قبل الرابعه فجراً