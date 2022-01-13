الأمن يحذر اولياء الامور من المسابقات والألعاب الإلكترونية

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات إربد النموذجي، التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الخميس، ورشة عمل حول التوعية الأمنية، بحضور 20 مشاركة من أعضاء المركز.



وتحدث الملازم، لؤي أبو العسل، من الشرطة المجتمعية في الأمن العام حول التوعية الأمنية ورقم الطوارئ 911 وطرق التواصل معه والخدمات التي يقدمها للمواطنين في أي وقت كان وبأقصى سرعة ممكنة.

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كما تحدث أيضا عن مفهوم الجرائم الالكترونية والبرامج التي تحدث من خلالها، وخطورتها، الوقاية منها سواء كانت قضايا التهديد أو قضايا الابتزاز، وعن أهمية التحلي بالأخلاق الحميدة والاستخدام الصحيح للأجهزة الذكية بمختلف أنواعها.



وفي نهاية الورشة، حذر أبو العسل من الروابط والمسابقات والألعاب الإلكترونية، منوها إلى أنه لا يوجد خصوصية على شبكة الإنترنت، كما دار حوار مفصل بين المشاركين والمحاضر حول أبرز موضوعات الورشة .