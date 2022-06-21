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الثلاثاء، 21-06-2022 03:03 م

الأمن يحذر من التعامل مع شركات بورصات وهمية

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الوكيل الإخباري - حذرت إدارة البحث الجنائي كافة المواطنين من التعامل مع شركات غير مرخصة تدّعي بأنها تعمل في مجال البورصة العالمية، وتوهم المواطنين بالحصول على أرباح، داعية كافة المواطنين بالتأكد من أوراق وتراخيص المؤسسات والشركات التجارية التي يتعاملون معها، تجنباً لتعرضهم للاحتيال.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة البحث الجنائي تعاملت مع عدد من الشكاوى في محافظة الزرقاء تقدم بها مواطنون اثر تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل شركات بورصة واستثمار غير مرخصة، تمكنوا من إيهامهم بقدرتهم على استثمار اموالهم في البورصات العالمية. 


وبيَّن، أن إدارة البحث الجنائي ألقت القبض على شخصين مشتبه بممارستهما مثل هذه الأفعال، فيما زالت التحقيقات مستمرة في تلك الشكاوى وفقاً للإجراءات القانونية.

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