الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

أربعينية في خطر بمعان ومناشدة عاجلة أمام الصحة

تسجيل أول وفاة جراء تأثيرات شاهين

اختتام فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021

الأمن يحذر من العبث بلوحات المركبات

تحويل الدعم النقدي عن شهر أيلول للمستفيدين من المعونة الشهرية

العفو الملكي يتصدر تويتر في المملكة

الجالية الاردنية في سلطنة عُمان لـ الوكيل: نحن بخير

سلطنة عمان تصدر التحذير رقم 4

انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

وفاة طفل في خزان ماء بالبيادر

الأحد، 03-10-2021 11:31 ص

الأمن يحذر من العبث بلوحات المركبات

820212164931883009373


الوكيل الاخباري- أكدت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، على عدم العبث بلوحات المركبات.

وقالت الدوريات الخارجية، إنه سيتم التعامل بحزم مع العابثين بلوحات أرقام المركبات أو بنزعها بشكل كامل والتي تعتبر مخالفة مرورية وأمنية.

من جهتها، قالت إدارة السير، إنه تم التعامل مع العديد من الأعطال المرورية صباح اليوم، من أبرزها تعطل “تريلا” على طريق المطار أدت إلى تباطؤ في حركة السير وكثافة في الحركة المرورية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الطفيلة

هيئة إدارية جديدة لمؤسسة إعمار الطفيلة

معرض

اختتام فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021

فلوس 2

تحويل الدعم النقدي عن شهر أيلول للمستفيدين من المعونة الشهرية

الملك 6

العفو الملكي يتصدر تويتر في المملكة

061daafa-b13d-4dfb-8e9f-4014f576a3f1

الجالية الاردنية في سلطنة عُمان لـ الوكيل: نحن بخير

main_image61595a95c72d1

انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

أخبار متعلقة
92021239426530477153

إدارة السير : تفعيل رقم الشكاوي والملاحظات على الواتساب

سير لوغو

السير: التعامل الخاطئ مع المنعطفات سبب حادث تدهور شاحنة على طريق المطار

e7331ea6-cc27-4a79-bb9d-368cfc95e1ad

ضبط مركبة تسير بسرعة 208 على الطريق الصحراوي

92021129440960030933

إدارة السير لـ الوكيل: هذه أبرز اسباب الحوادث المرورية

الدوريات الخارجية 2

الدوريات الخارجية : لا حوادث أو مخالفات خطيرة خلال 24 ساعة

انننن

كيف تتصرف إذا انفجر أحد الإطارات؟