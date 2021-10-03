الأمن يحذر من العبث بلوحات المركبات

الوكيل الاخباري- أكدت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، على عدم العبث بلوحات المركبات.



وقالت الدوريات الخارجية، إنه سيتم التعامل بحزم مع العابثين بلوحات أرقام المركبات أو بنزعها بشكل كامل والتي تعتبر مخالفة مرورية وأمنية.



من جهتها، قالت إدارة السير، إنه تم التعامل مع العديد من الأعطال المرورية صباح اليوم، من أبرزها تعطل “تريلا” على طريق المطار أدت إلى تباطؤ في حركة السير وكثافة في الحركة المرورية.

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