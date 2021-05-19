الأربعاء 19-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرار حكومي بشأن اسعار السكر والزيت

الاحتلال يضع حواجز اسمنتية وسواتر ترابية شمال البيرة

التربية : الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين تحقق نجاحاً لافتاً

بلدية إربد تحيل 3 قضايا بشبهة فساد للمدعي العام

غارات الاحتلال دمرت 3 مساجد في غزة

توضيح من التربية حول تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس

استشهاد مواطن فلسطيني شمال قطاع غزة

وزارة الطاقة : بنزين اوكتان 95 متوفر ولدينا احتياطي مدتها شهران

الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى فلسطين

رد قاسٍ من القسام للاحتلال لاستشهاد المدنيين

الأربعاء، 19-05-2021 02:11 م

الأمن يحذر من الكتلة الهوائية الحارة والجافة

image (1)


الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ونظراً لما تشهده المملكة من كتلة هوائية حارة وجافة تدعو مديرية الدفاع المدني إلى ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات التالية لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري :

اضافة اعلان

▪ عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.


▪ الإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

 

▪ عدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال .


▪ عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء قضاء حوائجكم وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة .


▪ ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة .


▪ عدم إشعال النار في الأعشاب خاصة في المناطق الحرجية والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي .


▪ عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520214145514386582461

قرار حكومي بشأن اسعار السكر والزيت

وزارة التربية والتعليم

التربية : الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين تحقق نجاحاً لافتاً

fff

بلدية إربد تحيل 3 قضايا بشبهة فساد للمدعي العام

ffff

توضيح من التربية حول تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس

اسعار-المحروقات-سعر-البنزين-اسعار-المشتقات-النفطية-والسولار-990x556

وزارة الطاقة : بنزين اوكتان 95 متوفر ولدينا احتياطي مدتها شهران

be9e9c7a8ed4d06e3d46ace5c34dc7b1

الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى فلسطين

أخبار متعلقة
الامن

الأمن العام : نحقق بفيديوهات اظهرت بعض التجاوزات الفردية

52021100852501709750

خلية الأزمة: لن يتم استقبال من تخلف عن موعد الجرعة الأولى للقاح كورونا في أي يوم لاحق

بيان

الأمن : تعاملنا بالقوة لمن دخلوا مزارع في الشونة

4202122134028217296788

القبض على ثلاثة اشخاص من مفتعلي حوادث الدهس

مديرية الامن العام

القبض على شخص سلب مبلغاً مالياً من احد محال الصرافة تحت تهديد السلاح

Ezerso5WEAMhVnU

الامن العام يوثق لحظة التعامل مع الحوادث اثناء الافطار في رمضان - فيديو