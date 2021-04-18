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الأحد، 18-04-2021 12:23 م

الأمن يحذر من الكتلة الهوائية الحارة

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ونظراً لما تشهده المملكة من كتلة هوائية حارة تدعو مديرية الدفاع المدني إلى ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات التالية لتفادي وقوع ضربات شمس وإجهاد حراري :

• عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري .

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• عدم قيادة المركبة في حالات الشعور بالتعب أو الإرهاق أو المرض مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لمسافات طويلة . 


• عدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال .


• عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء قضاء حوائجكم وعدم  السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة .


• ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات واخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة .


• عدم تحميل الأباريز الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد .


• الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.


• عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك  .

 




 

 


 

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