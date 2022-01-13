الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 11:16 ص

الأمن يحذر من المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه نظراً لما ستشهده المملكة من منخفض جوي متوقع، تهيب مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم.

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ودعا الناطق في بيان، اليوم الخميس،الى إتباع النصائح والإرشادات التالية:


1- التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية .


 2- الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا .


3-  الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها .


4- عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه .


5- تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل .


6- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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