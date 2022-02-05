الأمن يحذر من المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - جددت مديرية الأمن العام تحذريها للمواطنين خلال المنخفض الجوي.

اضافة اعلان



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه يجب انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :