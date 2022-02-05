الأمن يحذر من المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - جددت مديرية الأمن العام تحذريها للمواطنين خلال المنخفض الجوي.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه يجب انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :
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1- التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية .
2- الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا .
3- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها .
4- عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه .
5- تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل .
6- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
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