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الأربعاء، 23-03-2022 04:44 م

الأمن يحذر من المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع خلال ساعات المساء ويوم الغد.اضافة اعلان


ودعت  الى إتباع النصائح والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح، وضرورة التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير وخاصة على الطرقات الخارجية و الإبتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية. 

وأكدت المديرية على الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الفترة والأخرى وعدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه سواءً سيرا على الأقدام أو بالمركبات 

كما دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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