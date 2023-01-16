الإثنين 16-01-2023
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الإثنين، 16-01-2023 09:39 ص

الأمن يُحذّر من حالة عدم الإستقرار الجوي

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الوكيل الإخباري - شددت مديرية الأمن العام على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة التي ستشهدها المملكة، وما قد تشهده من غزارة في الهطولات في ساعات ما بعد العصر خاصة في جنوب وشرق المملكة حسب النشرات الجوية الواردة.اضافة اعلان


وحذرت المديرية، عبر فيسبوك، من احتمال تشكل السيول و خطر تدني مدى الرؤية الافقية والانزلاق على الطرق، داعية إلى إتباع الإرشادات التالية:

توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في مختلف أنحاء المملكة.

الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول التي قد تحدث بشكل سريع، وعدم المجازفة بعبورها في أي حال من الأحوال سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة أو الخيام وبيوت الشعر.

الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة دون رقابة أو أثناء النوم.

الامتثال والتعاون مع رجال الأمن العام المنتشرين للدلالة والإرشاد، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.


 




 

 


 

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