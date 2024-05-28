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الثلاثاء، 28-05-2024 08:47 ص

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

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الوكيل الإخباري- أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر نظراً لما ستشهده المملكة من حالة عدم استقرار جوي متوقعة ما بعد ظهر اليوم، حسب النشرات الجوية الصادرة.اضافة اعلان


ودعت إلى التأني أثناء القيادة، في المناطق التي من المتوقع أن تشهد غباراً وتتساقط فيها زخات رعدية من الأمطار وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.

كما دعت المديرية ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو والحساسية والأزمات الصدرية، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

 




 

 


 

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