الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الإخباري -

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دعت مديرية الأمن العام الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة .وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، والاودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه.وشددت المديرية على ضرورة التأني بالقيادة واتباع قواعد السير والحذر من الانزلاقات على الطرق او تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة والصباح بسبب تشكل الضباب خاصة في المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية.ودعت إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة للمنزل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم .