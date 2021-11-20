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السبت، 20-11-2021 10:39 ص

الأمن يحذر من خطر الانزلاق والغبار

الدفاع 2


الوكيل الإخباري - قالت مديرية الدفاع المدني إن انخفاضا ملموسا على درجات الحرارة السبت، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا وتتحول تدريجيا إلى غائمة أحيانا.

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ووفق منشور للدفاع المدني، فإن هطولا لزخات من المطر سيحدث بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة.


وتوقعت أن تكون الهطولات في ساعات ما بعد الظهر غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحيانا، تمتد الهطولات تدريجيا لتشمل أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة.


فيما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وحذرت المديرية من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول الأمطار، وخطر ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة.


كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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