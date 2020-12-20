الأمن يحذر من رسائل احتيالية ترد لهواتف الأردنيين

الوكيل الإخباري

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- حذر رئيس وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي الرائد أنس الحلاحلة، من الإجابة على بعض الأرقام التي ترد من خارج الأردن والتي تحمل في طياتها رسائل احتيالية مثل وجود دفائن أو الفوز ببعض الجوائز.وقال الرائد الحلاحلة في تصريح صحفي، إن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية على استعداد تام للرد على أية استفسارات من قبل المواطنين على الرقم 065633404 الذي تم إدخاله الخدمة مؤخراً؛ وذلك بهدف تطوير الخدمة الأمنية والارتقاء بها للوصول إلى طموح المواطن في الحصول على خدمة أمنية متميزة.