الأمن يُحذر: هذه المخالفة قد تفصل بين موت أو حياة إنسان

الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام، إن مخالفة السير على شكل مواكب، وإخراج جزء من الأجسام من نوافذ المركبات خلال مسيرها، تُهدّد حياة جميع مستخدمي الطريق، ويمكن أن تفصل بين موت أو حياة إنسان.



وبيّنت المديرية، في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن قيمة مخالفة السير على شكل مواكب وإخراج جزء من الأجسام من المركبات في قانون السير الجديد المُعدل لعام 2023، أصبحت (حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 30 يوماً، وغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد عن 100 دينار).

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وأضافت، أن مخالفة سير المركبات على شكل مواكب، أو خروج جزء من أجسام الركاب من المركبات أثناء سيرها، أو عدم الالتزام بالمسرب الأيمن، كلها تؤدي إلى إعاقة حركة السير.



وأوضحت المديرية، أن تشكيل مواكب وخروج الأجسام من المركبات من المخالفات الخطيرة والمُعيقة لحركة السير، وتفاقم الازدحام المروري، وتزيد من فرص وقوع حوادث خطيرة، بسبب التشتّت والتشويش على حركة المرور.



