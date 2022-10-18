الثلاثاء 18-10-2022
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الثلاثاء، 18-10-2022 11:14 ص

الأمن يدعو أصحاب هذه الأرقام إلى مراجعة إدارة الترخيص

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الوكيل الإخباري - دعت مديرية الأمن العام مالكي الأرقام المحتفظ بها (المنتهية أكثر من خمس سنوات) إلى مراجعة إدارة ترخيص السواقين والمركبات أو أي من أقسامها لتجديد الاحتفاظ بها ودفع الرسوم المستحقة عليها قبل تاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢ أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني لإدارة الترخيص.

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وقالت المديرية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفقرة (ز) الواردة بالمادة 7 من نظام لوحات المركبات المعدل رقم 108 لسنة 2017 نصت على أنه يفقد مالك الرقم المحتفظ به حقه في الرقم في حال مرور خمس سنوات متتالية دون دفعه بدل الاحتفاظ المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة 7.

 

يشار إلى أن الاحتفاظ برقم مركبة هي معاملة يستطيع من خلالها مقدم الطلب الاحتفاظ برقم سيارته سواء كانت ذات قيمة مادية أو معنوية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

 

 

 

 


 




 

 


 

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