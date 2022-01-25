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الثلاثاء، 25-01-2022 07:14 م

الأمن يدعو إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم استخدام المركبات بعد دخول المنخفض

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الوكيل الاخباري - دعت مديرية الأمن العام المواطنين مساء الثلاثاء، لأخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع دخوله خلال ساعات بعد ظهر يوم غد الأربعاء.اضافة اعلان


وأهابت المديرية بضرورة اتباع الإرشادات والنشرات الصادرة عنها وعن الجهات المختصة، مؤكدة على ضرورة تجنب المناطق المُعرضَة لتشكل السيول، أو محاولة قطعها والمرور منها في حال تشكلها.

وشددت على ضرورة التعامل الآمن مع وسائل التدفئة والحرص على تهوية المنازل وعدم النوم وترك المدافئ مشتعلة، وتثبيت الأجسام القابلة للحركة أو التطاير أو السقوط داخل المنازل وحولها.
 
وبينت مديرية الأمن العام أن الإدارات المرورية التابعة لها وضعت خطة مرورية للتعامل مع الحركة المرورية التي ستتزايد مع نهاية دوام يوم الأربعاء في العاصمة والمحافظات وعلى الطرق الخارجية بينها، داعية للتقليل من حركة الآليات مع بدء المنخفض، واقتصارها على الضرورة القصوى بعد دخوله، وحسب النشرات المحدثة أولاً أول، حفاظا على سلامة المواطنين ومنعاً للتسبب بوجود مركبات عالقة على الطرق.

ودعت المديرية كافة المواطنين للتعاون والامتثال لإرشادات رجال الأمن، والاستعداد الجيد والحكيم للمنخفض، بعيداً عن الارتباك والازدحام أو التهافت على الاحتياجات قبل بدء المنخفض، مؤكدة أنها مستمرة بتقديم خدماتها الأمنية والإنسانية، وأن لديها من الجاهزية والمعدات والخبرات، ما يمكنها من تقديم جميع الخدمات للمواطنين وعلى مدار الساعة.

ودعت المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.

 




 

 


 

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