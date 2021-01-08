الأمن يستخدم القوة للتعامل مع مخالفين لأوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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بينت مديرية الأمن العام أنها تعاملت وبالقوة اللازمة مع تجمع لعدد من الأشخاص يقومون بممارسة القيادة المتهورة في منطقة صحراوية تابعة لمحافظة العقبة.وقالت في بيان لها أن مديرية شرطة العقبة استجابت للمعلومات الواردة حول تجمع عدد كبير من الأشخاص ومركباتهم في أحد المناطق الصحراوية البعيدة عن مركز المحافظة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع، وتعاملت مع المخالفين بالقوة المناسبة، لمخالفتهم لأوامر الدفاع، وقيامهم بممارسة القيادة المتهورة في منطقة عامة وبشكل يهدد بسلامة الأرواح والممتلكات.وأضافت، أنها ستتعامل بحزم مع مثل هذه المخالفات الخطرة التي تهدد سلامة الأرواح، وأنها ستتابع كافة المخالفين لإحالتهم إلى المرجعيات القانونية والإدارية المختصة لاتخاذ أشد الإجراءات الرادعة بحقهم.