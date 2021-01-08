الجمعة 08-01-2021
الوكيل الاخباري

خبر سار حول إلغاء حظر الجمعة الشامل بالاردن

الملك سلمان يتلقى لقاح كورونا

وزير الصحة يوضح حول الحظر الشامل وموعد وصول اللقاح

تعميم من رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة

وزير التربية يوضح بشأن قرار عودة الطلبة للمدارس الفصل الدراسي الثاني

وزير الصحة : انخفاض إصابات كورونا للاسبوع السابع على التوالي

الأمن يستخدم القوة للتعامل مع مخالفين لأوامر الدفاع

قرار عاجل من وزير التربية بشأن طلبة المدارس

بدء العد التنازلي لانتهاء الحظر الشامل

الحكومة تصدر قرارا هاما نهاية الشهر الحالي

الجمعة، 08-01-2021 08:15 م

الأمن يستخدم القوة للتعامل مع مخالفين لأوامر الدفاع

Image2_12202025162840428386105


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بينت مديرية الأمن العام أنها تعاملت وبالقوة اللازمة مع تجمع لعدد من الأشخاص يقومون بممارسة القيادة المتهورة في منطقة صحراوية تابعة لمحافظة العقبة.
اضافة اعلان

وقالت في بيان لها أن مديرية شرطة العقبة استجابت للمعلومات الواردة حول تجمع عدد كبير من الأشخاص ومركباتهم في أحد المناطق الصحراوية البعيدة عن مركز المحافظة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع، وتعاملت مع المخالفين بالقوة المناسبة، لمخالفتهم لأوامر الدفاع، وقيامهم بممارسة القيادة المتهورة في منطقة عامة وبشكل يهدد بسلامة الأرواح والممتلكات.

وأضافت، أنها ستتعامل بحزم مع مثل هذه المخالفات الخطرة التي تهدد سلامة الأرواح، وأنها ستتابع كافة المخالفين لإحالتهم إلى المرجعيات القانونية والإدارية المختصة لاتخاذ أشد الإجراءات الرادعة بحقهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202021143844833512149

خبر سار حول إلغاء حظر الجمعة الشامل بالاردن

12021522726648458640

وزير الصحة يوضح حول الحظر الشامل وموعد وصول اللقاح

120214153612627258627

تعميم من رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة

120216162114667588501

وزير التربية يوضح بشأن قرار عودة الطلبة للمدارس الفصل الدراسي الثاني

1220202717519463180762

وزير الصحة : انخفاض إصابات كورونا للاسبوع السابع على التوالي

120215134141442536759

قرار عاجل من وزير التربية بشأن طلبة المدارس

أخبار متعلقة
1

إصابات بحادث سير وسط العقبة - صور

11202011235718313832924

الأمن العام يضبط مطلوبين بملايين الدنانير

12202022161645477606821

الامن العام يكشف مصير باحثين عن كنوز

1220209155123689619763

الامن العام يلقي القبض على خطيرين

وزارة التربية والتعليم

تربية العقبة تطلق مبادرة الدعم النفسي المجتمعي

122020713504150869311

مدير الامن العام : تجنيد أعداد كبيرة في الأمن العام بالفترة المقبلة