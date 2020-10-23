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الجمعة، 23-10-2020 08:45 م

الأمن يستدعي مترشحاً في الكرك

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، انه وبناء على طلب الهيئة المستقلة للانتخاب فقد استدعى الأمن العام مترشحاَ في الدائرة الانتخابية الكرك.

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وكانت لجنة المخالفات الانتخابية في الهيئة رصدت فيديو يوضح انتهاكا للتعليمات التنفيذية الناظمة للدعاية الانتخابية وأوامر الدفاع من خلال الالتزام بالعدد المسموح به في المقرات الانتخابية.

 

وأوضح المومني، انه سيتم توديع المعني لدى الحاكم الإداري لتوقيعه على كفالة بعدم تكرار المخالفة وتعهد بذلك لدى لجنة الانتخاب في الكرك .


 




 

 


 

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