الأمن يضبط مركبة شحن صغيرة تحمل 11 طفلا في الصندوق الخلفي

الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير في مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن التتابع القريب من أهم أسباب حوادث ساعات الذروة المرورية.

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وأوضحت أن هنالك انتشارا يوميا على الطرق الخارجية والتقاطعات الرئيسية والجسور والأنفاق داخل المحافظات للتعامل مع أي معيقات مرورية بشكل فوري والمحافظة على الإنسيابية المرورية.



وبينت أنه تم ضبط سائق استخدم مركبة شحن “ديانا ” بداخلها 11 طفل في الصندوق الخلفي ” معرضاً حياتهم لخطر السقوط لا قدر الله أو الإصابة نتيجة للتوقف المفاجئ.



وأوضحت الدوريات الخارجية، أن هنالك استهتارا واضحا من مرتكبي السرعات العالية التي يتم ضبطها بشكل يومي على الطرق الخارجية ومن أبرزها ضبط سائق يقود مركبته بسرعة 199 كلم بالساعة على طريق شويعر الزرقاء وآخر على طريق شارع البتراء بمحافظة إربد بسرعة 184 كلم بالساعة معرضين حياتهم والآخرين لخطر محقق .

