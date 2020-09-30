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الأربعاء، 30-09-2020 10:21 ص

الأمن يضبط مواد مخدرة في المطار - صور

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ان معلومات وردت لكوادر ادارة مكافحة المخدرات العاملة داخل مطار الملكة علياء الدولي حول وجود طرد مشبوه وارد للمطار على أنه يحوي مواد تجميل، حيث جرى التحفظ على الطرد فور وصوله وبتفتيشه وفق الاصول القانونية تبين انه يحتوي على 15 كغم من مادة بودرة الحشيش الصناعي المخدرة .

واضاف الناطق الاعلامي انه على الفور وبالتزامن مع تفتيش الطرد تحركت قوة امنية للمكان والقت القبض على شخصين تورطا باستيراد تلك الكمية من المواد المخدرة،وبوشرت التحقيقات معهما.

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وفي سياق متصل وردت معلومات للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام مجهولين باخفاء كميات كبيرة من المواد المخدرة في احدى المناطق الخالية من السكان في محافظة المفرق حيث تم التحرك للمكان وبمسح المنطقة وتمشيطها عثر داخل احدى العبارات على  ( 90 الف حبة مخدرة ، 268 كفاً من مادة الحشيش المخدرة) وما زال التحقيق جارياً لتحديد هوية المتورطين في القضية.






 




 

 


 

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