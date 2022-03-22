الأمن يضبط 65 شخصاً بتهم حمل "باجات" مزورة وأسلحة نارية ودخول غير مشروع لمراكز الاقتراع

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ومنذ صباح اليوم جرى ضبط 65 شخصاً بمخالفات مرتبطة بأمن العملية الانتخابية وانحصرت تلك المخالفات والتجاوزات إما بحيازة أسلحة نارية او بمحاولة الدخول غير المشروع لمراكز الاقتراع او حيازة باجات مزورة والتحقيق جارٍ بها جميعاً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم. اضافة اعلان





وأكد الناطق الإعلامي انه فيما يتعلق بظاهرة العيارات النارية فإن الوحدات المختصة تتابع كل ما يرد من بلاغات او فيديوهات حول هذه الظاهرة، أو من قام بنشرها والتحقيق جارٍ بعدد من الفيديوهات التي وردت للتأكد من توقيتها وإن كانت قديمة او حديثة وأماكن تصويرها والقبض على من ظهر خلالها واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.