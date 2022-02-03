الأمن يضبط 788 مُروجاً وتاجراً للمخدرات وملايين الحبوب المخدرة خلال شهر كانون الثاني

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الامن العام الإحصاءات الجرمية والخدمية والجهد المبذول لمختلف وحداتها وتشكيلاتها خلال شهر كانون الثاني / 2022.

وفي حصيلة إدارة مكافحة المخدرات، ما زالت الإدارة مستمرة في حملاتها لملاحقة وضبط كافة اشكال التعامل مع المواد المخدرة لا سيما فيما يتعلق بالاتجار والترويج الداخلي والتهريب حيث تم التعامل خلال شهر كانون الثاني مع 1471 قضية منها 437 قضية ترويج واتجار القي القبض خلالها على 788 مروجاً وتاجراً، منهم 31 شخصاً غير أردني.

اضافة اعلان



وضُبط خلال تلك القضايا كميات كبيرة من السموم المخدرة على النحو التالي:

-6 مليون و 253 الف حبة مخدرة.

-حشيش مخدر 98 كغم.

-حشيش صناعي 9 كغم.

-3.5 كغم من مادة الكريستال المخدرة.



وكان للقوات المسلحة الأردنية الدور الأكبر في ضبط كميات كبيرة من تلك المواد من خلال جهودهم على مدار الساعة في التصدي للمهربين عبر الحدود.