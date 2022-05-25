الأمن يطلق حملة "نخوتنا بدمنا" للتبرع بالدم

الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء حملة وطنية للتبرع بالدم في كافة محافظات المملكة تحت شعار "نخوتنا بدمنا".

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وتأتي الحملة بمناسبة عيد الاستقلال ويشارك بها منتسبو الأمن العام من كافة تشكيلاته ومكوناته والذين سيتبرعون لصالح المرضى والمحتاجين، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة ومركز الحسين للسرطان، والتي ستفتح أبوابها للمتبرعين.



ودعت مديرية الأمن العام، كافة المواطنين من القادرين، والمؤسسات للمشاركة بالحملة والمساهمة بالتبرع بالدم الذي يحمل أسمى صور التضامن، ويمثل تعبيراً صادقاً عن التكافل والنخوة بين أبناء الشعب الأردني وإنقاذ الأرواح ومد يد العون والمساعدة.



وانطلقت الحملة بتنسيق من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، من الساعة الثامنة صباحا، وتستمر لغاية نهاية ساعات الدوام الرسمي اليوم الأربعاء والذي يحمل معه الذكرى الغالية على قلوب الأردنيين وهي عيد استقلال الوطن.

وتالياً مراكز وبنوك الدم التي ستستقبل المشاركين:

عمان:

مديرية بنك الدم /الاشرفية

بنك دم غرب عمان / جبل عمان الدوار الثالث

مستشفى الامير حمزة

مستشفى التوتنجي

مركز الحسين للسرطان



السلط:

مستشفى الامير حسين /البقعة

بنك دم مستشفى السلط الحكومي



اربد:

بنك دم اقليم الشمال

بنك دم مستشفى الاميرة بسمة



الزرقاء:

بنك دم اقليم الوسط

بنك دم مستشفى الزرقاء الحكومي

بنك دم مستشفى الامير فيصل



الكرك:

بنك دم الكرك



مادبا:

مستشفى النديم

مستشفى الاميرة سلمى/ذيبان



العقبة:

مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري/العقبة



جرش:

بنك دم مستشفى جرش