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بالفيديو- غضب ملكي مما حصل في مستشفى السلط

السبت، 13-03-2021 01:48 م

تجمهر واضح للمواطنين

الأمن يطوق مستشفى السلط ويغلق مداخله - صور

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رجال من الأمن يتواجدون أمام مستشفى السلط


الوكيل الإخباري - قام رجال من الأمن العام ، بإغلاق مداخل مستشفى السلط الحكومي ، ظهر اليوم السبت ، عقب وفاة (6) أشخاص نتيجة لانقطاع الأكسجين في قسم العناية الحثيثة .

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ويأتي ذلك الإجراء الأمني ، تحسّبا من الإرباك ، حيث تجمهر أهالي المتوفين وعدد من المواطنين أمام المستشفى ، معتبرين الحادثة "تقصير" من القائمين في المستشفى .

 

وتواجدت الأجهزة الأمنية أمام مداخل المستشفى ، حيث تطويق مدخل الطوارئ، على وقع التوجيهات الحكومية العاجلة بالتحقيق الفوري بالحادثة ، الأمر الذي أدّى إلى إعلان وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات استقالته.











 




 

 


 

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