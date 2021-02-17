الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 17-02-2021 07:23 م

الأمن يُعلن عن إغلاق طرق في عمان و المملكة - اسماء

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الطرق في المملكة لغاية الساعة السابعة مساءً سالكة بحذر باستثناء :
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- مناطق شمال وجنوب عمان كافة الطرق الرئيسية والفرعية ينصح بعدم المسير عليها بسبب تساقط الثلوج .

- كافة الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج  .
- اربد/ المزار الشمالي / طريق النعيمة مغلقة بسبب تساقط الثلوج 

- طريق برقش / عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج .

- منطقة ساكب وسوف في محافظة جرش تساقط للثلوج ينصح بعدم المسير على الطرق هناك .

- طريق الازرق - العمري اغلقت بسبب انعدام مدى الرؤية الافقية  .

- الطريق الصحراوي / منطقة سواقة سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج  .

- طريق وادي القمر/الرصيفة  اغلقت احترازيا .

 




 

 


 

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