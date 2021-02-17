الأمن يُعلن عن إغلاق طرق في عمان و المملكة - اسماء

الوكيل الاخباري -
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الطرق في المملكة لغاية الساعة السابعة مساءً سالكة بحذر باستثناء :اضافة اعلان
- مناطق شمال وجنوب عمان كافة الطرق الرئيسية والفرعية ينصح بعدم المسير عليها بسبب تساقط الثلوج .
- كافة الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج .
- اربد/ المزار الشمالي / طريق النعيمة مغلقة بسبب تساقط الثلوج
- طريق برقش / عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج .
- منطقة ساكب وسوف في محافظة جرش تساقط للثلوج ينصح بعدم المسير على الطرق هناك .
- طريق الازرق - العمري اغلقت بسبب انعدام مدى الرؤية الافقية .
- الطريق الصحراوي / منطقة سواقة سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج .
- طريق وادي القمر/الرصيفة اغلقت احترازيا .