الأمن يُعلن عن إغلاق طرق في عمان و المملكة - اسماء

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الطرق في المملكة لغاية الساعة السابعة مساءً سالكة بحذر باستثناء :- مناطق شمال وجنوب عمان كافة الطرق الرئيسية والفرعية ينصح بعدم المسير عليها بسبب تساقط الثلوج .- كافة الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج .- اربد/ المزار الشمالي / طريق النعيمة مغلقة بسبب تساقط الثلوج- طريق برقش / عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج .- منطقة ساكب وسوف في محافظة جرش تساقط للثلوج ينصح بعدم المسير على الطرق هناك .- طريق الازرق - العمري اغلقت بسبب انعدام مدى الرؤية الافقية .- الطريق الصحراوي / منطقة سواقة سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج .- طريق وادي القمر/الرصيفة اغلقت احترازيا .