الأمن يكشف أبرز أسباب حوادث السير مع نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - قالت الإدارات المرورية، إن تغيير المسرب بشكل مفاجئ، كان من أبرز أسباب حوادث السير، التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي في المملكة.



وبينت الادارات، عبر اثير اذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن الدوران من الأماكن غير المخصصة وعدم تفقد المركبة فنياً ( إنفجار الإطارات) كانت أسباب أدت لوقوع حوادث على الطرقات.



وأشارت، إلى أن مراقبة الطرق عبر تقنية كاميرات السيطرة، والانتشار الواسع لمرتباتها الآلية والراجلة على كافة الطرق، ساهم برفع أي معيقات للحركة المرورية بشكل فوري لتأمين وصول المواطنين إلى مقاصدهم بشكل آمن.







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