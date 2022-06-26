الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اتفاقية تعاون استراتيجي بين "نشمي ترافل" و "الوكيل للإعلام"

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الأحد والاثنين

الملكية الأردنية: تأخر بعض الرحلات القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية

مناهج دراسية جديدة لعدد من الصفوف المدرسية

إربد: حوارية حول التفكك الأسري وسلبياته

إربد: حفل إشهار رواية للأديبة سحر جويلس

الفايز يتوعد أي شخص تعرض له ولعائلته عبر مواقع التواصل

فيديو -سماع دوي انفجارات في حيفا إثر حريق كبير بمنشأة

فصل الكهرباء عن مناطق في لواء الأغوار الجنوبية الاثنين

العقيد الزعبي: مدة علاج الموقوفين على قضايا التعاطي تعتمد على استجابة النزيل

الأحد، 26-06-2022 09:44 ص

الأمن يكشف أبرز أسباب حوادث السير مع نهاية الأسبوع

9a9878724f6a051e40b1703fe2ecd514


الوكيل الإخباري - قالت الإدارات المرورية، إن تغيير المسرب بشكل مفاجئ، كان من أبرز أسباب حوادث السير، التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي في المملكة. 

وبينت الادارات، عبر اثير اذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن الدوران من الأماكن غير المخصصة وعدم تفقد المركبة فنياً ( إنفجار الإطارات) كانت أسباب أدت لوقوع حوادث على الطرقات. 

وأشارت، إلى أن مراقبة الطرق عبر تقنية كاميرات السيطرة، والانتشار الواسع لمرتباتها الآلية والراجلة على كافة الطرق، ساهم برفع أي معيقات للحركة المرورية بشكل فوري لتأمين وصول المواطنين إلى مقاصدهم بشكل آمن.


اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملكية

الملكية الأردنية: تأخر بعض الرحلات القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية

download

مأدبا: محاضرة حول الإعلام الجديد ودوره بالمجتمعات

WhatsApp Image 2022-06-26 at 12.09.31 PM

وزير الصحة يودع بعثة الحج الطبية

7381fba2-bdc2-432a-9ca0-8ac02d93adf1

الطاقة والمعادن تبحث اطر التعاون مع المساحة الجيولوجية اليمنية

0L5A2946 - Copy

مناهج دراسية جديدة لعدد من الصفوف المدرسية

51914_1_1621764992

إربد: حوارية حول التفكك الأسري وسلبياته

أخبار متعلقة
M63A3863

لا وفيات بحوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية

images_2015_-am0-aaaaaam_111111111-333_main_image5af14a8aaf4a6

الحكومة تحدد موعد إعلان مؤشرات الفقر في المملكة للعام 2021/ 2022

836tf31

الحكومة تُعد لإطلاق إستراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعي

مستشفى البشير (2)

مدير مستشفيات البشير ينفي ادخال اي اصابة بجدري القرود

أفضل-شركات-تخزين-بضائع-المتاجر-الإلكت-1

الأردنية للمناطق الحرة تحدد معايير التخزين السليمة

مسرح-الجريمة-28تعبيرية29

الأمن العام: وقوع جريمة كل 25 دقيقة وثانيتين بالمملكة في 2021