الأمن يكشف الطرق المغلقة في الأردن - أسماء

الوكيل الإخباري - كشفت مديرية الأمن العام عن الطرق المغلقة في الاردن حتى الآن.

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واشارت المديرية ان جميع الطرق في المملكة سالكة بإستثناء الطرق التالية:

طريق الشوبك سالك بحذر نتيجة الانجماد

طريق ابو صياح في منطقة شرق عمان مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه

طريق وادي القمر في منطقة الرصيفة مغلق جزئي بسبب ارتفاع منسوب المياه

وأكدت المديرية على إتباع النصائح والإرشادات التالية :



ودعت المديرية الى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها