الأمن يكشف تفاصيل اعتداء جديد على حدث

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ بعد منتصف الليل باسعاف حدث يبلغ 15 عاما من العمر للمستشفى اثر تعرضه لاعتداء بواسطة اداة حادة في منطقة الراس من قبل احد الاشخاص اثناء وجوده داخل منزله في منطقة مرج الحمام.

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واضاف الناطق الاعلامي في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، ان الحدث ما زال قيد العلاج وهو بحالة صحية مستقرة فيما بينت التحقيقات الاولية ان الجاني حضر لمنزل الحدث لوجود خلافات مالية سابقة بينه وبين والد الحدث، وانه بعد عدم العثور على والده اقدم على ضربه بواسطة اداة حادة على عدة مناطق في منطقة الراس .



وتابع الناطق الاعلامي انه وفور تلقي البلاغ شكلت فرق تحقيق وتفتيش ومتابعة للبحث عن الجاني الذي تم تحديد هويته وتبين انه من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا السرقات .



واكد الناطق الاعلامي انه وبوقت قياسي تمكنت فرق التحقيق المشتركة من تحديد مكان اختباء الجاني داخل احدى المزارع جنوب العاصمة وجرى مداهمتها والقاء القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيدا لاحالته للقضاء ينال عقابه الرادع.

وشدد على انه لن يفلت احد من العقاب كل من يجرؤ على الاعتداء على حياة وسلامة المواطنين وسيلاقي جزاءه الرادع الذي يستحقه ويحمي المجتمع منه ومن شروره.



