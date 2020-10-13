الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على وافد

الوكيل الإخباري - أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي، أنه تم الوقوف على تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر خلاله مجموعة من الاشخاص يعتدون بالضرب على وافد .

اضافة اعلان



وبين السرطاوي، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، أن الحادثة وقعت في إحدى محافظات المملكة في شهر ايلول (9)، ، إثر خلاف شخصي سابق ، لافتا أن الوافد أقدم على ضرب أحد الأشخاص وتصويره ، ليقوم ذلك الشخص - المعتدى عليه - وثلاثة اخرون بعد ذلك بالاعتداءعليه ، ضربا.



وأضاف، انه جرى القبض على كافة الاشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو ليتم تحويلهم للقضاء .

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





