الخميس 03-12-2020
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الخميس، 03-12-2020 01:45 م

الأمن يكشف تفاصيل فيديو اعتداء اربد الذي ضجت به مواقع التواصل

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الوكيل الاخباري - اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله لشخص يدعي تعرضه للاعتداء من قبل مجموعة من الاشخاص في مدينة اربد وانه لم يتم التعامل مع القضية 
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مؤكدا انه ما ورد على لسان ذلك الشخص غير دقيق حيث انه حُقق في الشكوى والقي القبض على ثلاثة اشخاص ممن ادعى عليهم واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم وجميعهم جرى توقيفهم داخل مراكز الاصلاح والتأهيل في حينه وما زال احدهم نزيل احد مراكز الاصلاح والتأهيل.

مؤكدا انه تم التعامل مع الشكوى منذ ورودها وفق الاجراءات القانونية المتبعة واحالة القضية والمشتكى عليهم للقضاء والحكام الاداريين لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم .

 




 

 


 

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