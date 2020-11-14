الأمن يكشف تفاصيل فيديو السيدة الذي ضجت به مواقع التواصل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل القضية التي ذكرتها سيدة اليوم من خلال فيديو جرى تداوله وناشدت خلاله بخصوص قضية لابنها ، مؤكداً ان القضية جرى التحقيق فيها واحالتها وكافة اطرافها للقضاء للفصل بها .واضاف ان القضية تتلخص في وقوع مشاجرة ادعى خلالها اشخاص قيام ابن تلك السيدة بالاعتداء على احدهم بواسطة اداة حادة في لواء الرصيفة حيث قاموا على اثر ذلك بالاعتداء عليه وخطفه بحسب ادعاء الحدث ابن تلك السيدة .مشدداً انه اتخذت كافة الاجراءات القانونية من قبل المركز الامني وقسم الأحداث وحماية الاسرة وجرى توديع القضية وكافة الاطراف فيها للقضاء في حينه وجرى توقيفهم مدة اسبوع في احد مراكز الإصلاح والتأهيل.