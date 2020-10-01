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الخميس، 01-10-2020 01:25 م

كاميرات توثق الحادثة

الأمن يكشف تفاصيل وفاة مواطن أُسعف إلى مركز أمني

الامن


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي ،  انه وقبل أيام ورد بلاغ لمركز امن البيادر في العاصمة عمان من ذوي احد الأشخاص يفيد بقيامه بإيذاء نفسه ومحاولة إيذاء ذويه وإلحاق أضرار مادية داخل المنزل.

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ولفت السرطاوي في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه جرى التحرك للمكان وضبط الشخص وتحويله للمستشفى حيث حصل على تقرير طبي كونه قام بايذاء نفسه، ومن ثم تم اصطحابه للمركز الأمني .

وأضاف" أن ذلك الشخص تم إسعافه لاحقاً للمستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء، وما لبث أن فارق الحياة، الأمر الذي استدعى القيام بكافة الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة حيث جرى تحويله للطب الشرعي الذي أكد أن سبب الوفاة يعود لانسداد الشريان الرئوي (جلطة رئوية والوفاة طبيعية) ، وجرى إكرام جثته ودفنها من قبل ذويه .

وتابع الناطق الإعلامي أن هناك من حاول استغلال تلك الحادثة للإساءة لرجال الامن العام وكيل الاتهامات الباطلة لهم بنشر صور لجثة المُتوفى بعد التشريح ومحاولة إيهام الآخرين بأنه تعرض للضرب داخل المركز الامني وكل ذلك غير صحيح ومثبت بالضبوطات والتقارير الطبية وبلاغ ذويه وإفاداتهم بانه من قام بايذاء نفسه داخل المنزل إضافة الى تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثة والذي أكد أن سبب الوفاة مرضي وتم احالة كافة الاوراق التحقيقية للمدعي العام المختص .

مشدداً ان مديرية الامن العام لن تسمح باتهامها، ومحاولة تلفيق التهم لرجال الامن العام جزافاً.

 

وزادت "ستتابع كل من قام بذلك وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم ، داعياً الجميع للحذر من مثل المنشورات المشبوهة التي تهدف للإساءة وتحوير الحقائق وتضليل الرأي العام" .

 

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