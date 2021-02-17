الأربعاء 17-02-2021
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الأمن يكشف عن أضرار مادية جسيمة بسبب الرياح

الأربعاء، 17-02-2021 01:58 م

دون وقوع اية اصابات

الأمن يكشف عن أضرار مادية جسيمة بسبب الرياح

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - أهاب الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، بالمواطنين بتثبيت الاجسام القابلة للتطاير سواء في المباني او مركبات الشحن حفاظاً على سلامة الاخرين ، نظرا لما تشهده مناطق واسعة من المملكة من رياح شديدة.

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وأكد في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" أنه تم ظهر اليوم الأربعاء التعامل مع حادثة تطاير ألواح زجاجية من أعلى مبنى قيد الانشاء بالعاصمة عمان . ونتج عنها أضرارا مادية جسيمة في عدد من المركبات دون وقوع اية اصابات.

 

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