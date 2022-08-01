الأمن يكشف ملابسات جريمة قتل سيدة وقعت قبل 13 عاما

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة البحث الجنائي كشفوا ملابسات جريمة قتل سيدة وقعت قبل 13 عاماً وتحديداً في عام 2009 .

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وبيَّن أن فريق معلومات متابعة القضايا المجهولة والمشكل بأمر من مدير الامن العام في ادارة البحث الجنائي، تابع معلومات قادته لكشف اللثام عن حقيقة مقتل السيدة التي اتفق اشقاؤها على قتلها، ولم يبلغوا عن اختفائها، وأوهموا من حولهم بأنها غادرت لدولة عربية.



وأضاف الناطق الإعلامي انه فور ورود المعلومات باشر الفريق التحقيقي بجمع المعلومات حول السيدة المعنية والتي ثبت عدم وجودها خارج البلاد، كما لم يتم العثور عليها داخل المملكة، الأمر الذي زاد الشبهات حول ظروف اختفائها .



وأكّد الناطق الإعلامي انه وبعد التوسع في التحقيق وجمع المزيد من المعلومات والادلة بوشر التحقيق مع اشقائها الذين اعترفوا بأنهم اتفقوا جنائيا على قتلها في عام 2009م، حيث قاموا بخنقها داخل منزلهم شرق العاصمة، وحملوا الجثة بواسطة مركبة وتوجهوا الى محافظة مأدبا وهناك في منطقة الكسارات بالقرب من وادي الموجب قاموا بدفنها ومغادرة المكان .



وتابع الناطق الإعلامي ان فرقاً للبحث تقوم الآن بمسح المنطقة التي حُددت من قبل المشتبه بهم للاستدلال على بقايا الجثة وسيتم إحالة الأطراف كافة لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى .

