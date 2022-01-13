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الخميس، 13-01-2022 06:01 م

الأمن يكشف ملابسات قضية مقتل حدث على يد والده منذ عام 2013

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي المشكلة بأمر مدير الامن العام لإعادة التحقيق في القضايا المجهولة وقضايا التغيب، قد تمكنت من خلال اعادة التحقيق في ملف تغيب احد الاحداث عام 2013 في العاصمة من الوصول لمعلومات جديدة حول تلك القضية وأكدت وجود شبهات حول تعرض الحدث المتغيب لجريمة قتل.اضافة اعلان


وأضاف بأن ما جُمِع من معلومات جديدة حول القضية بعد إعادة فتح الملف قادت للاشتباه بوالد الحدث وبمزيد من التحقيقات بات لدى المحققين أدلة ومعلومات تؤكد تعرض الحدث للقتل عن طريق والده، حيث أُلقي القبض عليه.

وبالتحقيق معه اعترف بأنه أقدم في عام 2013 وإثر خلاف مع ابنه الحدث على قتله طعناً أثناء وجودهما لوحدهما داخل المنزل وانه أخفى الجثة بعد ذلك وتوجه للتعميم عليه كشخص مفقود غادر المنزل ولا يعرف وجهته، وأودعت القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى. 

وأكد الناطق الاعلامي ان فرق التحقيق في القضايا المجهولة وقضايا التغيب مستمرة بعملها باعادة فتح التحقيق في ملفات القضايا المجهولة والتغيب كافة لحين كشفها والوقوف على ملابساتها جميعاً للحفاظ على الحقوق وصونها وحتى لا يفلت أي شخص من العقاب.

 




 

 


 

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