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الإثنين، 07-02-2022 02:29 م

الأمن يلقي القبض على المطلوب الأول في عجلون

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الوكيل الاخباري - ألقت قوة أمنية من مديرية الأمن العام ظهر اليوم الاثنين، القبض على مطلوب مُصنف بالخطير والمسلح، في محافظة عجلون، والذي يعد المطلوب الأول للأمن العام في المحافظة.
 
وبيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن فريقاً تحقيقياً مشتركاً تولى متابعة وجمع المعلومات حول المطلوب على قضايا المخدرات ومقاومة وإطلاق النار على رجال الأمن والسلب والمتواري عن الانظار.

وأكد، أن التحقيقات وجمع المعلومات بالطرق الاستخبارية، قادت اليوم إلى تحديد مكان وجوده داخل إحدى المركبات، على أحد الطرق الخارجية المؤدية لمحافظة عجلون، حيث تمت مداهمته وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري وبوشر التحقيق معه.

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