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الأربعاء، 05-01-2022 06:51 م

الأمن يلقي القبض على مطلوب خطير أطلق النار على قوة أمنية

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان القوة الامنية التي داهمت المطلوبين مساء اليوم في محافظة عجلون تابعت البحث عن المطلوبين اللذين لاذا بالفرار بعد المداهمة واطلاق النار باتجاه رجال الامن العام وعملوا على تمشيط المنطقة والاحراش المحيطة بالموقع.

واكد الناطق الاعلامي انه عثر على المطلوب الخطير مختبئاً داخل الاحراش والذي قام مرة اخرى باطلاق النار باتجاه القوة وطبقت معه قواعد الاشتباك وقام عند ذلك بايذاء نفسه واطلاق النار على قدمه والقي القبض عليه.

وتؤكد مديرية الامن العام انها مستمرة في واجبها لملاحقة وضبط كل من يهدد سلامة المجتمع ويروج السموم داخله وانها ستتعامل معهم وفق احكام القانون وبكل حزم ودون تهاون ولن نسمح لهم بمتابعة نشاطهم الاجرامي تحت اي ظرف كان.

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