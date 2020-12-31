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الوكيل الاخباري

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الخميس، 31-12-2020 11:09 ص

الأمن ينقذ طفلا تعرض للغرق في العقبة

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الوكيل الاخباري- كرّم مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم الخميس ، الرقيب عيسى الجلامدة من مرتبات الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة لموقفه البطولي وتمكنه من انقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً بعد تعرضه للغرق داخل البحر وتقديم الاسعافات الاولية الضرورية له فور اخراجه من البحر .

وشكر مدير الأمن العام الرقيب الجلامدة الذي قدم اروع صور التضحية والاقدام من خلال تعامله مع حالة الغرق رغم انه خارج اطار عمله ، وعكس من خلالها الجهود والخدمات الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن العام وفي مختلف الادارات والوحدات الشرطية والتي تصب دوماً وتهدف لحماية الارواح والممتلكات وتقديم الخدمة الامنية والانسانية وتلبية اي نداء يُطلبون لأجله وفق اعلى درجات التميز في الاداء .

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وأشار الى ان هذا التكريم هو لجميع رجال الامن العام الذين لم يتوانوا يوماً عن اداء واجباتهم والتضحية في سبيل ذلك ضاربين دوماً اروع صور الاخلاص والبذل في العمل ، كما أرادهم ويوجههم دوماً جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحة.


 




 

 


 

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