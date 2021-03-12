الجمعة 12-03-2021
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الجمعة، 12-03-2021 08:44 م

من أجل المواطنين

الأمن يواصل آداء واجباته خلال الحظر الشامل - صور

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - خلال الحظر الشامل الاربعة والعشرون  الماضية، وخلال التزام المواطنين في منازلهم واصل الالاف من مرتبات الامن العام اداء واجباتهم دون توقف.

وفي تصريح وصل "الوكيل الإخباري " فقد استجاب مركز القيادة والسيطرة و الدفاع المدني  26 الف مكالمة ، كما ونفذ 5213 واجب ( اسعاف انقاذ اطفاء ) 

كما تم حلّ قضايا ، واخرى يجري متابعتها، مواقع ومنشآت محروسة، وخدمات الاسعاف والانقاذ تمضي بلا تأخير لمساعدة المواطنين.

 نشامى الأمن العام عيون متيقظة تحمي وتحرس، وسواعد أردنية عون للوطن،  وهمم عالية لا تلين ولا تستكين.

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