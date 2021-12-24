السبت 25-12-2021
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الجمعة، 24-12-2021 09:24 م

الأمن يواصل خطته الأمنية خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

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الوكيل الإخباري - واصل منتسبو مديرية الأمن العام، في كافة الوحدات والتشكيلات أداء مهامهم وواجباتهم ضمن الخطة الأمنية والمرورية والرقابية التي أطلقتها المديرية تزامناً مع أعياد الميلاد ورأس السنة.

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وأشاد مواطنون من كافة المحافظات بالمستوى العالي من الحرفية لدى الدوريات العاملة والفرق المساندة من مديريات الشرطة والدفاع المدني وقوات الدرك، الذين واصلوا الليل والنهار داخل المدن، والأسواق، وعلى الطرق الخارجية.


ودأبت المديرية خلال العام 2021 على تعزيز انتشارها في كافة المناسبات الوطنية والدينية، للحفاظ على الأمن والاستقرار وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين، وتقديم يد العون والمساعدة لهم في ظل الظروف الجوية السائدة.


وتستمر بتنفيذ وواجباتها خلال الأيام القادمة حيث ستنفذ وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، خطة أمنية ومرورية مع بدء امتحانات الثانوية العامة التكميلية لعام 2021 وبما يضمن سيرها دون أي تجاوزات ووفق الاشتراطات والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

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