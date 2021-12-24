الأمن يواصل خطته الأمنية خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

الوكيل الإخباري - واصل منتسبو مديرية الأمن العام، في كافة الوحدات والتشكيلات أداء مهامهم وواجباتهم ضمن الخطة الأمنية والمرورية والرقابية التي أطلقتها المديرية تزامناً مع أعياد الميلاد ورأس السنة.

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وأشاد مواطنون من كافة المحافظات بالمستوى العالي من الحرفية لدى الدوريات العاملة والفرق المساندة من مديريات الشرطة والدفاع المدني وقوات الدرك، الذين واصلوا الليل والنهار داخل المدن، والأسواق، وعلى الطرق الخارجية.



ودأبت المديرية خلال العام 2021 على تعزيز انتشارها في كافة المناسبات الوطنية والدينية، للحفاظ على الأمن والاستقرار وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين، وتقديم يد العون والمساعدة لهم في ظل الظروف الجوية السائدة.