الأمن يوضح بشأن مخالفات السير وحجز المركبات

الوكيل الإخباري - قال مدير سير العاصمة العقيد رائد العساف، اليوم الثلاثاء ، انه لن يتم حجز رخص السائقين ضمن حملة الشتاء لتفقد المركبات.



واضاف العساف بتصريحات صحفية، انه سيتم وضع تعميم مروري إلكتروني في حال عدم صلاحية المركبة ضمن حملة الشتاء المرورية، وسيتم إمهال السائق 10 أيام لغايات تعديل وتصويب المخالفة، وفي حال قيامه بالتعديل عليه مراجعة اي مركز لادارة السير لالغاء التعميم المروري، وان لم يفعل ذلك خلال العشرة ايام فيتحول التعميم إلى مخالفة رسمية مرورية مع إلزامية تصويب وضع المركبة.

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ونوه العساف الى ان المخالفات المرورية لا تتضاعف مع مرور الزمن وهي مقرة ضمن قانون.



واوضح ان إدارة السير مسؤوليتها تنحصر في التفتيش على المركبات العمومية من حيث حمولة وسعة المركبات العامة، وتوفر القواطع وارتداء الكمامة.







