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الأربعاء، 17-03-2021 11:47 ص

الأمن يوضح تفاصيل القبض على شخص اعتدى على دورية أمنية في عمان

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الوكيل الإخباري- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، عامر السرطاوي، تفاصيل إلقاء القبض على أحد الأشخاص مساء أمس في العاصمة والذي ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اكد انه أثناء قيام إحدى دوريات النجدة بواجبها شمال العاصمة قام سائق المركبة بصدم الدورية دون سابق انذار والفرار من الموقع حيث تمت متابعته بتعزيز من دوريات أخرى لحين ضبط المركبة وسائقها‏ ونتج عن الحادث إصابة احد افراد الدورية وهو قيد العلاج .
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‏وأضاف السرطاوي انه تبين بأن سائق المركبة كان تحت تأثير المشروبات الكحولية وبتفتيش المركبة ضُبط بداخلها كمية من المواد المخدرة.

 




 

 


 

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