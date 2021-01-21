الخميس 21-01-2021
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الخميس، 21-01-2021 02:02 م

الأمن يوضح تفاصيل حادثة الاعتداء بالضرب على فتاة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قضية الاعتداء بالضرب التي تعرضت لها احدى الفتيات من قبل شقيقها قد تعاملت معها ادارة حماية الاسرة وألقت القبض على شقيقها وأحالته للقضاء وللحاكم الاداري .

وفي تفاصيل القضية فقد وردت معلومات لادارة حماية الاسرة بتاريخ 24/12/2020 م باسعاف فتاة للمستشفى إثر تعرضها للضرب من قبل شقيقها اثر خلافات بينهما حيث جرى التحقيق في القضية والقاء القبض على شقيقها وأحالته للقضاء حيث جرى توقيفه وبعد الافراج عنه أُحيل للحاكم الاداري وما زالت الفتاة تتلقى العلاج داخل المستشفى والحالة متابعة من قبل ادارة حماية الاسرة.

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