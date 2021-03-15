الأمن يوضح حول حوادث المركبات

الوكيل الإخباري -جدد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية التأكيد على ضرورة رفع المركبات في حال وقع حادث من مكان الحادث وحتى قبل حضور مندوب الحوادث.

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وأكدا ، في تصريحات إذاعية ، اليوم الإثنين، أن هناك خطأً شائعاً لدى أغلبية المواطنين أن رجل السير لا يستطيع أن يحدد "الكروكة" إذا أزيلت المركبات من مكان الحادث وهذا غير صحيح.



وأشارا إلى أن رجل السير يستطيع من خلال خبرته أن يحدد حيثيات الحادث بالإضافة الى عوامل كثيرة وعديدة يمكن عن طريقها معرفة أسباب الحادث دون أن تكون المركبات في مكان حدوثه لان رقباء السير المختصين في عمل مخطط الحوادث على كفاءة تامة بالنواحي الفنية والتدريبية .

وباستطاعة رجل السير أن يحدد قوة الصدمة ومكانها واتجاهات المركبة ومكان وقوع الحادث حتى بعد إزالة المركبات من مكان الحادث، وفق مصدر أمني.



واكدا أن الفضوليين الذين يتجمهرون قرب مواقع الحوادث المرورية يتسببون بازدحامات مرورية قد تؤدي لحوادث سير أخرى إلى جانب سلوكيات سلبية يرتكبونها كتصوير الحادث والإصابات ما يعد اعتداء على خصوصية الآخرين.



ودعا مصدر أمني السائقين الى عدم التجمهر عند مواقع الحوادث وفتح المجال للجهات المعنية للوصول إلى موقع الحادث بالوقت المناسب لتقديم الاسعافات الطبية اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين وللمحافظة على انسيابية الحركة المرورية من خلال تنظيم السير من قبل الدوريات الخارجية.

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