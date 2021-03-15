الإثنين 15-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأونروا تُقدم لقاح كورونا في مركزي صحي إربد والزرقاء

التنمية الاجتماعية تعلّق الدوام واستقبال المراجعين الإثنين

اجتماع حكومي لبحث قرارات هامة لتراجع الوضع الوبائي

إربد .. بدء التسجيل ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن

استقرار صادرات الأسلحة العالمية منذ مطلع القرن

أسعار الذهب الإثنين 15/3/2021

تصريح حكومي حول أسعار المشتقات النفطية

مهيدات لـ برنامج الوكيل : لقاح استرازينيكا آمن وما يُشاع غير صحيح

الأمن يوضح حول حوادث المركبات

مطالب باستثناء هذه الفئة من الحظر

الإثنين، 15-03-2021 09:53 ص

رجل السير يحدد قوة الصدمة

الأمن يوضح حول حوادث المركبات

سير
توضيحية


الوكيل الإخباري -جدد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية التأكيد على ضرورة رفع المركبات في حال وقع حادث من مكان الحادث وحتى قبل حضور مندوب الحوادث.

اضافة اعلان

وأكدا ، في تصريحات إذاعية ، اليوم الإثنين، أن هناك خطأً شائعاً لدى أغلبية المواطنين أن رجل السير لا يستطيع أن يحدد "الكروكة" إذا أزيلت المركبات من مكان الحادث وهذا غير صحيح.


وأشارا إلى أن رجل السير يستطيع من خلال خبرته أن يحدد حيثيات الحادث بالإضافة الى عوامل كثيرة وعديدة يمكن عن طريقها معرفة أسباب الحادث دون أن تكون المركبات في مكان حدوثه لان رقباء السير المختصين في عمل مخطط الحوادث على كفاءة تامة بالنواحي الفنية والتدريبية .

 

وباستطاعة رجل السير أن يحدد قوة الصدمة ومكانها واتجاهات المركبة ومكان وقوع الحادث حتى بعد إزالة المركبات من مكان الحادث، وفق مصدر أمني.


واكدا أن الفضوليين الذين يتجمهرون قرب مواقع الحوادث المرورية يتسببون بازدحامات مرورية قد تؤدي لحوادث سير أخرى إلى جانب سلوكيات سلبية يرتكبونها كتصوير الحادث والإصابات ما يعد اعتداء على خصوصية الآخرين.


ودعا مصدر أمني السائقين الى عدم التجمهر عند مواقع الحوادث وفتح المجال للجهات المعنية للوصول إلى موقع الحادث بالوقت المناسب لتقديم الاسعافات الطبية اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين وللمحافظة على انسيابية الحركة المرورية من خلال تنظيم السير من قبل الدوريات الخارجية.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة-التنمية-الاجتماعية-أرشيفية-680x430-1

التنمية الاجتماعية تعلّق الدوام واستقبال المراجعين الإثنين

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

اجتماع حكومي لبحث قرارات هامة لتراجع الوضع الوبائي

التدريب المهني

إربد .. بدء التسجيل ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن

409f16a6-7f41-44da-9ca7-5d27dd789653

دودين لـ الوكيل : ننفي لغاية الان العودة للحظر الشامل لمدة اسبوع

10202029105410268792187

مطالب باستثناء هذه الفئة من الحظر

eb2f332a39b3ca32cf1c06bab878f507

الزراعة تستقبل طلبات استيراد الليمون غدا

أخبار متعلقة
وزارة

بعد وفاة معلمتين بحادث مؤسف التربية تنعاهما - شاهد

قف

السير : ندعو للالتزام بالشواخص المرورية

دوريات

تحذير من الدوريات الخارجية

307829_48_1614580022

تحويلات مرورية في عمان

192690_5_1472284374

إربد .. ضبط فتاتين أقدمتا على تحطيم مركبات

220213165211479425000

تحويلات مرورية على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء