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الإثنين، 25-04-2022 09:26 ص

الأمن: 3 ثواني زمن الاستجابة لمكالمات الطوارئ في العمليات والسيطرة

مديرية الامن العام


الوكيل الإخباري - خفضت مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام زمن مدة الإستجابة لإتصالات البلاغ والطوارئ من 7 ثواني الى 3 ثواني، في خطوة من شأنها أن تلبي أي نداء استغاثة ويسرع مسألة التعامل مع أي حدث، حفاظا على سلامة وأمن الوطن والمواطنين.

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وأكد مساعد مدير مديرية العمليات والسيطرة العقيد المهندس نائل شفيق لإذاعة "أمن إف إم" اليوم الإثنين، إن العمل يتجه للحفاظ على سرعة الاستجابة لأي مكالمة دون إهمال أي ملحوظة أو بلاغ، مشددا على أن زمن الثلاث ثواني لن يتم التخلي عنه بجهود جميع الكوادر والتأكد من تمرير المعلومة الى الجهات المختصة والتعامل معها، مشيرا الى أن 218822 بلاغا تم تسديدها والتعامل معها بشكل كامل.


وأضاف العقيد شفيق، أن عملية التقييم والتطوير مستمرة لضمان جودة الخدمة من خلال هاتف الطوارئ 911 ، إضافة الى أنه سيتم إطلاق تطبيق جديد لرقم الطوارئ على جميع الأجهزة الذكية يشمل تقديم الخدمة لفئة الصم والبكم، وكذلك من خلال تطبيق آمن 911 وعبر الرسائل النصية من خلال تطبيق الواتس اب والبريد الالكتروني.


 




 

 


 

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