الأربعاء 08-02-2023
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الأربعاء، 08-02-2023 07:19 م

الأمن: 348 شخصا حاصرتهم الثلوج خلال 12 ساعة

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الوكيل الاخباري - قال الرائد خالد العبادي رئيس قسم البلاغات في مركز القيادة والسيطرة 911 بمديرية الأمن العام، إن المركز تلقى 13413 بلاغًا منذ الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

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وأضاف في حديثه عبر إذاعة أثير الأمن العام، أنه ورد 8777 استفسارًا بما يخص الحالة الجوية والطرق، فيما أسفرت حوادث السير وعددها 339 عن 23 إصابة ولم تحدث أي وفاة.


وبين إنه جرى التعامل مع 17 بلاغًا بما يخص محاصرين بسبب المركبات والمياه، كما تم التعامل مع 348 حالة لمحاصرين بسبب الثلوج.


ولفت إلى أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع 511 حالة مرضية، توزعت على 258 حالة غسيل كلى و28 حالة ولادة و21 حريقًا.


وبين إن البلاغات تضمنت 99 حالة هدم وانهيار و116 حالة شفط مياه و255 تخص أمانة عمان الكبرى و190 استفسار عن حالة الطرق.


 




 

 


 

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