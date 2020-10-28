الأمن : 45 الفاً من مرتباتنا لتوفير الأمن في الانتخابات

الوكيل الإخباري - عرضت مديرية الامن العام اليوم الأربعاء، خطتها الامنية للانتخابات النيابية 2020 بحضور وزير الداخلية توفيق الحلالمة، ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة وعدد من المحافظين من وزارة الداخلية وكبار ضباط الامن العام.



وقدم مساعد مدير الامن العام للعمليات ايجازاً، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" ، أوضح من خلاله اهم عناصر الخطة الامنية التي وضعت لحماية العملية الامنية وضمان سيرها منذ لحظة الاقتراع ولحين إعلان النتائج.

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وبين أن أهم محاورها مرتكزة على نشر القوة الامنية وتوزيعها على كافة مرافق العملية الانتخابية وبمراحلها المختلفة، وتوفير المظلة الأمنية لمراكز الاقتراع والفرز، وحماية عمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، ومنع التجمعات المخالفة.



كما استعرض، التعليمات المتعلقة بمنع تفشي فيروس كورونا وضمان الالتزام بأوامر الدفاع اثناء عملية الاقتراع من حيث ارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي، وتأهيل المشاركين بالواجب الانتخابي في وفي المجال الصحي والوقائي، وفي المجال القانوني المتعلق بآلية التعامل مع المخالفات والتجاوزات التي قد تحدث بالتزامن مع العملية الانتخابية.



وبين الايجاز آليات العمل الموحد والمشترك والتنسيق المباشر بين مديرية الامن العام ووزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخابات والتي هدفت لتعزيز التكامل في المهام، كل ضمن نطاق عمله، وبما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من أدائها بعدالة ونزاهة وفي أجواء آمنة.



ومن جانبه اكد وزير الداخلية توفيق الحلالمة حرص الحكومة على ان تكون الانتخابات النيابية المقبلة المناط اجراؤها بالهيئة المستقلة للانتخابات، شفافة ونزيهة تعكس ارادة الاردنيين باختيار النواب الذين يمثلونهم تمثيلا حقيقيا تحت قبة البرلمان.



وقال وزير الداخلية ، ان الانتخابات المقبلة تنسجم بشكل كامل مع التوجهات الملكية السامية الرامية الى تجذير الديمقراطية، واحترام حقوق الانسان ، والحفاظ على كرامة المواطنين .



واشار الوزير الحلالمة الى ان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد يثبت للجميع قوة الدولة الاردنية بجميع مؤسساتها وقدرتها على اجراء الانتخابات في هذا الظرف الاستثنائي الذي تشهده المملكة والعالم جراء جائحة كورونا، لافتا الى ان التنسيق بين الحكام الادارييــن والاجهزة الامنية والجهات الاخرى المعنية في اعلى مستوياته.



واضاف الحلالمة ان الخطة الامنية التي وضعتها مديرية الامن العام لم تغفل اي جانب من جوانب العملية الانتخابية وان تطبيقها على الارض سيضمن بشكل موكد حماية العرس الديمقراطي والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واتباع افضل الممارسات الصحية التي تحول دون انتقال العدوى او انتشارها بين المواطنين الذي سيعكس صورة الاردن امام العالم اجمع .



من جهته، أكد مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على المضي قدما وبكل ثقة وعزم لترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الاعلى للقوات المسلحة، في إنجاح العملية الانتخابية، وإخراجها بأبهى صورها، مسخرين لتلك الغاية كافة إمكاناتنا وقدراتنا ، دون أن نسمح بأي تجاوز خلال مراحل سير العملية الانتخابية .



وقال الحواتمة ان مديرية الامن العام باتت اليوم أكثر قوة وتكاملاً وقدرة على العمل وفق أداء عالي التنسيق، وعلى كافة الأصعدة التنظيمية والأمنية والإنسانية، لافتاً إلى التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء الرئيسيين في وزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب .



وبين الحواتمة، أن 45 الفاً من مرتبات الأمن العام سيشاركون بشكل مباشر في توفير الأمن خلال كافة مراحل العملية الانتخابية وبأدوار هادفة للتسهيل على الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة، في ظل إجراءات محكمة تراعي الالتزام بسيادة القانون، وتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة انتشار الوباء.



واكد الكلالدة على ثقة جلالة الملك والشعب الاردني بالأجهزة الامنية ووزارة الداخلية وقدرتها على حماية العملية الديمقراطية بكافة مراحلها رغم الظروف التي تشهدها الانتخابات هذا العام في ظل تفشي وباء كورونا .



ولفت، الى ان ما يميز انتخابات هذا العام هو مستوى التنسيق والتحضير المسبق بين كافة الاطراف المشاركة في العملية الانتخابية ، حيث الانتهاء من الواجب الانتخابي بصورة متميزة نباهي بها- العملية الانتخابية - العالم اجمع .

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