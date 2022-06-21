الأمن: 475 حادثاً مرورياً في المملكة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قالت الإدارات المرورية، أن تشديد الرقابة والضبط وتوزيع الدوريات المدروس وإلتزام مستخدمي الطرق بأولويات المرور، إنعكس إيجاباً بعدم تسجيل وفيات بسبب حوادث السير خلال ال 24 ساعة الماضية.



وأفاد التقرير المروري اليوم الثلاثاء، بتسجيل عدد من حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجل 327 حادثاً في العاصمة عمان منها 325 حادثاً نتج عنه اضراراً مادية و حادثين خلف اصابات متوسطة.



وبين التقرير تسجيل 148 حادثا في باقي المحافظات منها 142 حادثا نتج عنها اضرارا مادية و 6 إصابات متوسطة وخفيفة، تم إسعافهم جميعا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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